A UeD, nella nuova edizione, sono tanti i risvolti e i colpi di scena a tenere i telespettatori incollati al televisore. Questa volta ad attirare la curiosità è stato il cavaliere Diego Tavani. L’uomo sta pian piano conquistando il cuore della dama Ida Platano. Quest’ultima ha infatti deciso di chiudere la conoscenza travagliata con Marcello e lasciare così lo spazio e l’opportunità di conquistarla a Diego.

Fonte studi UeD

I due si sono già concessi diverse esterne insieme, nelle quali pare sia scoccata la scintilla. Ma sono molte le curiosità che i fans hanno su di lui, quindi conosciamo meglio Tavani. L’uomo è di origini romane, ha 42 anni e fa il suo ingresso a UeD per lasciarsi alle spalle il fallimento del suo matrimonio. È padre di uno splendido bimbo di nome Leonardo.

Decide di partecipare al dating show, come da lui stesso dichiarato per cercare il vero amore. Diego, sempre a Roma, possiede un bar tabacchi dove ovviamente lavora, ma nel suo passato si scopre anche una carriera calcistica di una certa rilevanza. nel 2000 ha ricoperto il ruolo da portiere nel Turris, una squadra della serie C.

Tramite il suo profilo Instagram si possono ben capire le sue passioni. Uno sfrenato amore per le auto e le barche. Il cavaliere ha di sicuro in poco tempo attirato l’attenzione della dama Ida, alla quale spesso riserva attenzioni particolari.

Come la dama stessa confida, Diego la sta prendendo per la gola, regalandole spesso dolci che le fa recapitare direttamente nel suo camerino. La Platano sembra entusiasta del suo cavaliere. Sarà lui la scelta finale? Non ci resta che attendere i risvolti che questa nuova conoscenza ci riserverà e magari scopriremo l’inizio di un nuovo e travolgente amore.