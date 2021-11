UeD: chi è il misterioso ex marito di Ida Platano. Ecco alcune curiosità

I telespettatori di UeD conoscono ormai da anni il volto storico del programma, stiamo parlando della famosa dama Ida Platano. Ma non tutti sanno chi è il suo ex marito. Scopriamo insieme qualche interessante curiosità su di lui. Ida è di certo una protagonista di punta del trono Over del dating show di Maria De Filippi.

Fonte studio UeD

La dama sta facendo il suo percorso ed è ancora alla ricerca dell’amore vero. Ma come tutti ormai ben sanno è già stata sposata: con chi? Presto detto. Vediamo di scoprire qualche notizia in più. L’uomo è avvolto dal mistero e su di lui sono trapelate davvero pochissime notizie. I due si sono conosciuti nel paese della dama, dove lui andava per le vacanze estive. Si sposati molto giovani, anche per colpa dei genitori di lei.

Questa era l’unica strada accettata dalla sua famiglia di vecchio stampo, per poterle permettere di viversi l’amore libero con quello che all’epoca era solo il suo fidanzato. Così la Platano a soli 18 anni decide di sposarsi con un ragazzo di appena 22 anni. Correva l’anno 2000 e la loro storia d’amore è durata ben dieci anni. La dama, per questo misterioso uomo, si è trasferita al nord: dalla Sicilia a Brescia. Oggi Ida e il suo ex marito vivono un rapporto di fratellanza molto stretto.

In pochi, però, sanno che Samuele, figlio della Platano, in realtà non è nato da questa relazione. La gravidanza è arrivata un paio danni dopo la sua separazione, con l’inizio di una nuova storia d’amore. Approda a UeD alla ricerca dell’anima gemella.

Dopo diverse delusioni, la donna è convinta che prima o poi si farà strada l’uomo della sua vita pronto a far breccia nel suo cuore. Per ora Ida è concentrata sull’ultima delusione di cuore, che sta vivendo a causa del rifiuto del cavaliere Diego Tavani. Un’ennesima sconfitta che sta mettendo a rischio anche la sua permanenza all’interno del programma. Non ci resta che attendere maggiori risvolti.