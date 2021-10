Ha preso il via da ormai più di un mese la nuova stagione di UeD. Un appuntamento firmata da Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14:45. Il nuovo anno presenta anche i nuovi tronisti e tra di loro spunta Matteo Fioravanti. Il ragazzo ha appena 24 anni, è di origini romane. Nel Il suo video di presentazione si dice un ragazzo umile e molto legato alla sua famiglia e alla sua mamma.

Nel suo passato si scopre una carriera calcistica. Matteo nasce nel 1997 e oggi lavora presso l’azienda di famiglia, non è mai stato sposato e non ha figli. dal suo profilo Instagram e dalle sue foto si notano diversi tatuaggi e in particolar modo i nomi dei suoi fratelli e dei suoi genitori. Matteo inizia la sua carriera calcistica a soli 5 anni, da lì diventa poi giocatore professionista nella squadra di calcio spagnola.

Alcuni infortuni lo hanno costretto ad abbandonare questo percorso. Da quel momento in poi Fioravanti decide di dedicarsi completamente all’attività di famiglia e nel weekend consegna pizza a domicilio. Matteo proviene da una famiglia molto numerosa ed è l’ultimo di 5 figli. Come da lui stesso rivelato nel video di presentazione UeD, il tronista non ha mai avuto vita facile: ha dovuto affrontare diversi problemi economici.

Ma il tutto viene ripagato da una famiglia che lo fa crescere in un ambiente sereno e pieno d’amore. Nel video di presentazione il tronista dice: “Vivo in una casa popolare, siamo sette in tutto, mamma papà e 5 figli. In più c’è Sidney la cagnolina. Io sono il più piccolo di casa”.

Fonte studi UeD

E ancora: “Per mamma e papà non è stato facile crescere cinque figli e anche se non avevamo le scarpe di marca non ci hanno mai fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili. Ma papà con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche, per questo lo stimo tantissimo. Ringrazio Dio di avermi dato una famiglia così”.