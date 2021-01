UeD: chi sarà la prossima torinista? Il suo nome è già noto al pubblico

A UeD la scelta di Davide Donadei si avvicina. La data non è stata ancora comunicata, ma le anticipazioni hanno già rivelato tutto ciò che c’è da sapere. Davide, inaspettatamente e contro ogni pronostico, ha scelto Chiara. Una scelta che nessuno avrebbe potuto prevedere e che ha sconvolto sia i fan, sia Beatrice.

Erano tantissimi i telespettatori convinti che Davide preferisse Beatrice, e avrebbe scelto lei alla fine nonostante la burrasca, che ha caratterizzato l’ultimo periodo del loro rapporto. La loro complicità sembrava palese e il loro rapporto molto solido. Eppure Beatrice si è ritrovata confinata negli studi del dating show e, non nel castello, meta riservata solo alla corteggiatrice scelta.

Anche i compagni di avventura del pugliese all’interno di UeD sono rimasti senza parole, nel vederla arrivare. In molti hanno addirittura mandato dei messaggi di sostegno per la corteggiatrice. Parliamo dell’ex tronista Jessica Antonini e Gabriella, corteggiatrice di Gianluca De Matteis, che sui social hanno speso bellissime parole per dare il loro supporto a Beatrice in questo momento di delusione e tristezza. Ma, a quanto pare, la delusione provocata dal non essere la scelta del pugliese è durata poco.

Infatti, pare che Maria De Filippi non abbia perso tempo, ed abbia subito offerto il trono a Beatrice Buonocore. Non è una novità che Queen Mary proponga il trono alla non scelta di un tronista. La stessa cosa era successa a Giulia Cavaglià, che non era stata scelta da Lorenzo Riccardi. Maria De Filippi avrà sicuramente intravisto del potenziale nella ragazza.

La conduttrice ha scelto di volerla tenere ancora nel programma, dandole la possibilità di trovare l’uomo giusto per lei. La corteggiatrice accetterà? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Di certo questa offerta è decisamente allettante, il trono di UeD è sicuramente molto ambito. Ma la delusione presa da Davide è cocente, e non è mai detta l’ultima.