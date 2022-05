Come succede ogni anno, anche stavolta il dating show di Maria De Filippi, UeD, va incontro alla pausa estiva tipica del programma. I percorsi dei tronisti sono ormai quasi giunti tutti al termine. Presto anche i protagonisti del trono over ci saluteranno in attesa del prossimo settembre.

Ma il programma di Mediaset crea sempre grande curiosità. I fans, nonostante siano ancora molti colpi i scena da svelare nell’edizione di quest’anno, si chiedono già quali novità li aspettano a settembre.

Quello che telespettatori si chiedono e soprattutto chi sarà a sedere sul trono all’inizio della prossima stagione. M non solo, anche chi saranno i corteggiatori e le corteggiatrici. Ma la curiosità riguarda anche il trono over: quali protagonisti decideranno di ritornare in studio?

Chi sarà, invece, a decidere di abbandonare il programma con l’arrivo della nuova edizione? Ovviamente, non esiste nessuna informazione ufficiale a riguardo, ma il web comincia a fare le prime ipotesi. Ancora una volta, è iniziato il totonome per questo amatissimo programma di Maria De Filippi.

Quello che certo, per il momento, è che gli account social ufficiali di UeD hanno pubblicato le locandine dei casting, che sono attualmente aperti. Il web, però, ha già qualche idea su chi potrebbe decidere di partecipare al programma.

In molti si sono espressi al riguardo, indicando le loro preferenze su quelli che potrebbero essere i prossimi protagonisti del dating show, soprattutto basandosi su quello che hanno visto durante l’edizione attualmente in onda.

Tra coloro che si sono messi in gioco sicuramente Federica Aversano, Lilli Pugliese e Federico si sono distinti tra le preferenze del pubblico. In molti poi sembrano aver apprezzato i percorsi di Aurora Colombo e di Alessandro Verdolini. Purtroppo, è ancora troppo presto per poter fare congetture quindi non ci resta che attendere per avere notizie in più.