UeD: Colpo di testa di Roberta Di Padua. Caschetto rosa

Nello studio di UeD ci sono desideri e aspettative per il nuovo anno. Oggi parliamo di Roberta Di Padua: la dama sui social manifesta proprio questa voglia di cambiamento. Un vero colpo di testa. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire di cosa si tratta. La Di Padua lascia tutti i suoi fan a bocca aperta.

Pubblica una foto in cui la sua chioma rossa non c’è più, lasciando spazio a un caschetto rosa. Ma tranquilli, la dama sta facendo solo delle prove e la foto è dotata di un filtro che rende i capelli colorati. La donna chiede parere ai suoi follower per un’eventuale cambiamento.

Desiderio di cambiare volontà di trovare una strada giusta questo sembra esprimere a gran voce Roberta. La donna in questo percorso, fin dall’inizio del programma, non si è fatta mancare niente. Amori delusioni e litigi. Si era accostata al cavaliere Michele Dentice e in lui aveva riposto numerose speranze.

Ma l’uomo non ha mai manifestato lo stesso interesse, deludendo così la dama. A scombinare le carte in tavola ci pensa Riccardo che, con il suo ritorno a UeD, aveva riacceso la fiamma dell’interesse. Guarnieri torna in studio con la voglia di un nuovo amore, dopo aver messo un punto con la sue ex Ida Platano. Ma anche qui la serenità sembra trovare breve durata. Riccardo infatti, dopo una partenza veloce, sembra tornare indietro e mettere un piede sul freno.

La Di Padua in precedenza, era già stata delusa da Riccardo il quale, all’epoca dei fatti, scelse di chiudere la conoscenza con Roberta per proseguire il rapporto con Ida. I due riusciranno a trovare finalmente la loro dimensione? Molti i fan che non vedono l’ora di saperlo. Nel frattempo in studio per il cavaliere si presenta una nuova e giovanissima ragazza Annabella la quale presenza lusinga molto Riccardo e fa infuriare Roberta.