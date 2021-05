UeD: da dove provengono i guadagni di Roberta Di Padua? Ecco la verità

UeD è tra le trasmissioni firmate Mediaset di maggior successo. Il dating show di Maria De Filippi ha lanciato tantissimi personaggi che poi sono diventati parte integrante dello show business. Tra questi sicuramente c’è da includere Roberta Di Padua. L’ex dama del parterre femminile del trono over, col tempo, si è guadagnata l’affetto del pubblico.

I suoi fan, grazie ai social media, continuano a seguire le vicende della dama anche al di fuori del salotto di UeD con attenzione. A fare la differenza sono stati la sua bellezza e il suo carattere forte, che hanno sempre attirato molti pretendenti nel dating show. Nell’ultima sua apparizione nel programma, la dama ha ripreso la frequentazione con Riccardo Guarnieri. Purtroppo, le cose tra loro sono finite molto male e la loro rottura ha alzato un vespaio. Ma a fare scalpore è un’altra notizia scottante trapelata recentemente.

Finalmente è stato rivelato da dove arrivasse il cachet esorbitante della dama durante la sua permanenza nel dating show. Roberta, prima di diventare parte integrante del parterre femminile di UeD, era impegnata in politica. La Di Padua ha ricoperto vari ruoli, tra cui anche quello di assistente a Mario Abruzzese, quando è stato presidente del consiglio della regione Lazio.

Come per tutti gli altri protagonisti del dating show, anche per Roberta non era prevista nessuna retribuzione fissa da parte del programma. L’unico tipo di pagamento risultante dal contratto era una sorta di rimborso spese per i costi degli spostamenti e delle esterne. Ma questi non sono gli unici introiti che la partecipazione a UeD garantisce. Infatti, il folto e nutrito pubblico del dating show assicura ai partecipanti una fama non indifferente.

Questo fa sì che anche il numero di followers sui social aumenti, così che i profili di dame e cavalieri diventano un piatto allettante per le agenzie di pubblicità. Questo tipo di affari può rivelarsi molto redditizio, basti pensare all’impero costruito da Chiara Ferragni. Sicuramente la gran parte dei guadagni di Roberta derivano da quel tipo di business.