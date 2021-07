UeD: Davide Donadei dopo il programma finalmente corona il suo sogno

Fin da quando Davide Donadei ha fatto il suo primo ingresso all’interno dello studio di UeD, ha conquistato tutti. In bellissimo ragazzo pugliese si è presentato negli studi di Canale 5 mostrando un romanticismo ed una dolcezza fuori dal comune e dimostrandosi il ragazzo ideale. Il su percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi lo ha portato a scegliere di uscire insieme a Chiara Rabbi.

I due, oggi, sembrano più affiatati che mai e si godono la loro relazione idilliaca divisi tra Puglia e Lazio. Che la coppia è felice si vede chiaramente dei loro profili Instagram, dove spesso Davide e Chiara si mostrano insieme. In effetti, l’amore li sta portando a premere sull’acceleratore e due hanno deciso di andare a convivere già da qualche tempo dopo l’uscita da UeD.

Ma ora che loro percorso all’interno del programma è finito, Che cosa fanno Davide e Chiara? Ma soprattutto, che fine ha fatto quel tronista che ha fatto impazzire tante telespettatrice e non solo? Chiara, dopo la sua esperienza nel dating show firmato Mediaset è tornata a frequentare l’università e a studiare per laurearsi. Davide, invece, spiazza tutti annunciando di essere riuscito a coronare il suo sogno.

Da poco, Donadei aperto un ristorante proprio, che ha chiamato Heffort Sport Village. L’ex tronista si sta impegnando anima e cuore affinché questo desiderio rimasto a lungo nel cassetto possa diventare una bellissima e proficua realtà. A rivelare i suoi sforzi e la sua fatica e lui stesso tramite un post condiviso su Instagram nelle ultime ore.

Queste alcune delle parole scritte da Davide: “Tante volte maledico il giorno in cui ho iniziato a lavorare qua dentro, ma subito dopo sorrido e cammino a testa alta nel mio ristorante. […] Ho 26 anni è la paura di non farcela e tanta, una paura che in questo periodo storico, purtroppo è praticamente realtà; per questo ho deciso di fare di questo posto casa mia”.