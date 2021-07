UeD va avanti da diverso tempo, e anno dopo anno il programma guadagna sempre maggiore successo. Le vicende di tronisti e corteggiatori hanno subito rapito il pubblico e i fan di vecchia data sicuramente ricordano la donna di cui stiamo per parlare. Infatti, questa ex tronista ha partecipato a una delle primissime edizioni del format di Maria De Filippi, inaugurando una lunga serie di successi.

Attualmente, la donna ha 44 anni e non ha perso nulla della sua bellezza. Avete già capito di chi si sta parlando? Questa tronista è stata protagonista dell’edizione del 2003, anno rivoluzionario per il format. Infatti, Queen Mary aveva effettuato qualche modifica a UeD, inserendo le esterne e ridusse il tempo per effettuare la scelta a 4 mesi. Insomma, di certo un annata degna di nota. Proprio in quell’anno il pubblico ha assistito ad un avvincente triangolo amoroso.

Kikò Nalli, arrivato nel format per corteggiare Zahida Ali, perse la testa per Tina Cipollari. I due iniziarono così la loro storia d’amore, di cui tutt’oggi si parla. Zahida, da questa situazione, prese una bella batosta, rimanendo fortemente delusa. La ragazza dovette alla fine scegliere Gianluigi, dal quale si è allontanata poco dopo. Ed è proprio di questa nota ex tronista che le cronache rosa parlano al momento.

Dopo tutto questo tempo, come sarà cambiata la Ali? Attualmente 44enne, Zahida ha girato il mondo: nata in Germania, spostatasi poi a Dubai per finire in Inghilterra buttandosi nel mondo della moda. La Ali ha sempre desiderato l’indipendenza economica e sicuramente ora il suo obiettivo può dirsi raggiunto.

Infatti, ora che è tornata in Italia, l’ex tronista ha fondato una casa di prodotti cosmetici diretti a soddisfare i bisogni delle donne dalla pelles scura: “Zehida Dark Skin Makeup”. Dopo la partecipanti a UeD, la Ali ha ammesso di aver subito grandi cambiamenti, tra i quali una forte perdita di peso: ben 10 kg. Queste le dichiarazioni della donna, che è raggiante e splendida: “Il programma mi ha resa più forte, ho una lingua tagliente come una sciabola, ho imparato a far valere il mio punto di vista in tutte le situazioni, belle e brutte“.