Nel programma di UeD, all’interno del trono over molti sono i cavalieri e le dame che partecipano in studio. Una delle più amate e ormai veterane del programma è la dama Gemma Galgani. Sicuramente è una delle protagoniste indiscusse del parterre femminile del trono over.

La dama torinese è rinomata anche per i bizzarri scontri con l’opinionista Tina Cipollari. La Galgani è corteggiata da molti cavalieri che cercano di conquistarla. Uno degli uomini giunti nel programma per conoscere la dama torinese è il venezuelano Juan Luis.

Juan è un odontoiatra che nella vita privata sembra essere molto particolare. L’uomo ha perso i genitori quando era molto giovane e anche una figlia.

Juan vive nel napoletano insieme alla sua altra figlia adolescente, che frequenta il liceo. L’odontoiatra ha fatto di tutto per corteggiare la splendida dama torinese. Gemma Galgani è nota anche per la sua indole romantica e grazie ai modi galanti del cavaliere era cominciata una frequentazione.

Tra Gemma e Juan ci sono state molte esterne ma non sono mai andati oltre il semplice bacio. Ovviamente la dama torinese ha avuto dei dubbi sull’interesse che proclamava Juan nei suoi confronti. Spesso Gemma ha accusato il cavaliere di voler continuare la frequentazione con lei solamente per avere più fama.

Il venezuelano più volte ha cercato di parlare e giustificarsi ma le sue parole sono state vane. Juan era molto preso e interessato alla dama torinese. Ma la situazione all’interno dello studio era diventata insostenibile. Infatti, Tina Cipollari era sempre in mezzo ai due, pronta a dire la sua e ad accusare Gemma.

E in più le indiscrezioni dicono che Juan avesse avuto una frequentazione anche fuori dallo studio con una donna misteriosa, al ché Gemma si è infuriata ancora di più. È proprio questo il motivo per cui Juan Luis ha deciso di lasciare lo studio del programma UeD.