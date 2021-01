UeD: ex attrice oggi dama del Trono Over

Nelle scorse puntate, la protagonista del trono Over di UeD Maria Tona ha iniziato ad accostarsi ai cavalieri. La dama del dating show di Maria De Filippi, come le sue college, punta a trovare il vero amore. La Tona ha mantenuto intorno a sé un certo alone di mistero, rivelando ben poco. Sappiamo che la donna è nata nel 1966, ma non abbiamo avuto da lei molte altre informazioni di rilievo.

Questo perché Maria è una persona molto riservata e attenta che la sua privacy rimanga intatta. Siamo riusciti, però, a recuperare alcune informazioni sulla dama. Ad esempio sappiamo che la Tona si è diplomata nel settore economico e giuridico. Subito dopo, la dama ha intrapreso una carriera da attrice, impegnandosi anima e corpo nella recitazione. Maria ha infatti frequentato la scuola del Teatro Belli. Finiti gli studi, la donna prese parte a diversi stage, per poi iniziare finalmente la sua carriera teatrale.

Ad oggi, Maria Tona è ben inserita nel mondo dello spettacolo, ed è anche la fiera proprietaria della Tona Clinic. Lo studio della Tona è il primo in Italia a fornire il consulto di esperti in campo medico e di chirurgia estetica. Ma cosa ha spinto Maria Tona a prendere parte al dating show di UeD? La dama, come gran parte delle partecipanti, è alla ricerca del vero amore.

E sembra proprio che Maria stia riscuotendo un ottimo successo. La dama, infatti, ha subito ricevuto le attenzioni di sue cavalieri: Paolo Gozzi e Biagio Di Maro. Questo, l’ha resa ufficialmente la diretta rivale, nel programma, di Gemma Galgani. Ma, nonostante ciò, Maria non ha mai attaccato Gemma. Anzi, la Tona definisce la dama torinese come una persona intelligente e piena di charm. Questo mese, Maria ha cercato di lasciare a Gerò il suo numero, ma lui ha rifiutato.

Ma la dama non si perde d’animo, e continua imperterrita a cercare la sua anima gemella. La dama affronta il suo percorso cin entusiasmo. Il suo sarcasmo la rende molto diversa dalle altre dame, rendendola un unicum. È per tutte queste qualità che la dama è diventata una delle più amate del programma, e speriamo che presto riesca nel suo intento e trovi l’amore.