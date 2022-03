Anche il Trono Classico di Matteo Ranieri è giunto al termine. L’ultima puntata di UeD è stata ricca di colpi di scena. Riflettori puntati sul tronista Ranieri che decide di fare la sua scelta.

Il ragazzo, dopo la delusione avuta con Sophie Codegoni, è stato invitato dalla conduttrice a rivestire il ruolo da tronista. Così Matteo decide di rimettersi in gioco. Un percorso molto altalenante nel quale non sono mancati attimi di sconforto che hanno portato più volte Ranieri a pensare di abbandonare il suo trono.

Ma ci sono stati anche sguardi e sorrisi che alla fine hanno fatto innamorare il ragazzo. I colpi di scena, come precedentemente annunciato, non sono mancati. Infatti molti telespettatori erano convinti che il tronista avrebbe scelto Federica, ma a quanto pare niente è scontato.

Il giovane sceglie Valeria e ammette che sin dal primo bacio che si sono scambiati ha capito di essersene innamorato. Federica palesa la sua delusione e dichiara di essersi sentita presa in giro. Le affermazioni di Federica Aversano hanno diviso l’opinione del pubblico e dei presenti nello studio.

Una delle prime che perde le staffe è l’opinionista Tina Cipollari che, infuriata, si scaglia contro la non scelta. Non è d’accordo con le dichiarazioni fatte da Federica e ritiene che il comportamento della ragazza nel corso della durata del trono di Matteo sia stato sempre fuori luogo.

Tina Cipollari grida: “Sono contenta che non ti ha scelto non mi sei mai piaciuta. Sei sempre stata maleducata e fuori luogo” il tutto mentre, furiosa, abbandona lo studio per non assistere ad altre scenate.

Federica esce di scena e Matteo, dopo un lungo discorso incorniciato da lacrime di commozione, riceve un bel si da Valeria. Una nuova coppia si è formata e sotto una cascata di petali rossi i due si stringono in un primo ballo come fidanzati ufficiali.