Un’inaspettata novità a UeD. La nuova tronista Andrea Nicole perde la presenza di un importante corteggiatore: lui è Gabrio. Sembrava andare tutto per il meglio tra di loro e di sicuro si era instaurato un gran bel feeling. Ma qualcosa pare aver infastidito oltremodo Gabrio. Il corteggiatore infatti decide di abbandonare il programma.

Gabrio dopo aver assistito all’esterna tra Nicole e Ciprian e aver visto il bacio che i due di sono scambiati, abbandona lo studio. Il ragazzo è entrato nel cuore dei telespettatori dopo aver raccontato della sua travagliata infanzia. Il gigante dagli occhi di ghiaccio, come viene definito dalla stessa tronista, per colpa del bacio che Ciprian ha dato a Nicole prende la drastica decisione di mollare tutto.

Per lui, spiega, il bacio riveste un ruolo fondamentale e molto importante, addirittura più intimo dell’intimità stessa. La sua decisione, ovviamente, non ha lasciato indifferente Nicole. Ma il ragazzo sembra irremovibile e a telecamere spente spiega le sue motivazioni.

Fonte studi UeD

“Ho lasciato per un insieme di fattori. Sicuramente potevo continuare e fingere, mi avrebbe portato sempre più notorietà. Sono tre settimane che non vado a Roma. Ho fatto la scelta più semplice? Più difficile? Non potete sapere cosa significa se viene toccata la persona interessata, se non lo avete mai provato. Da fuori le percezioni sono in un modo, dentro in un altro. Ci vediamo la mattina, vi vengo a ritirare l’immondizia” dice.

Tanti fans però sostengono che in realtà Gabrio si sia liberato dall’imbarazzo di un futuro no. Il pubblico infatti crede che il gigante dagli occhi di ghiaccio in realtà stesse già maturando da tempo aveva l’idea di dare una risposta negativa alla tronista di UeD. In tal senso, la decisione che lui ha preso lo mette di certo nella posizione più semplice, rispetto l’imbarazzo del domani quando al centro studio si sarebbe trovato di fronte ad una scelta.