UeD, Gemma Galgani: cosa c’è sulla torta del suo compleanno? Gelo in studio

UeD ormai è diventato un cabaret. Succede praticamente ogni cosa, e puntata dopo puntata l’assurdo sta prendendo il sopravvento. Qualche giorno fa è stato il compleanno di Gemma Galgani, che per l’occasione ha festeggiato con i suoi affetti più cari ed ha ringraziato le sue schiere di fans per gli auguri.

La dama, però, a 71 anni non è ancora riuscita a trovare il vero amore. Ovviamente, la dama non si è presa un giorno di riposo per il suo giorno speciale, anzi, allegra e baldanzosa si è presentata in studio. Era prevedibile l’agguato che Tina Cipollari le ha teso come regalo di compleanno, tanto che quasi ci si aspettava una tipica torta in faccia. Questo compleanno sarà sicuramente da ricordare, e non in positivo, per la dama torinese.

Gemma si ritrova in studio con due cavalieri di nome Maurizio, uno la vecchia fiamma, l’altro il nuovo e giovanissimo corteggiatore. Eppure la Galgani sembra avere tutt’altro per la testa. La ricerca del vero amore a UeD è diventato un obbiettivo secondario per la dama? Sembrerebbe quasi una scelta obbligata, visto come sono andate le sue ultime frequentazioni.

Prima Sirius, che la dama ha lasciato senza molti giri di parole, poi Maurizio, da cui ha ricevuto una grossa delusione. Insomma, le cose non girano bene per Gemma. Nessuna relazione sembra durare per la dama torinese, che, forse, sta iniziando a perdere le speranze. Anche il suo ex storico, Giorgio Manetti, sembra mettersi contro la dama con delle pesanti critiche. Il Gabbiano, infatti, sui social aveva usato queste parole per descrivere la dama e il suo percorso: “Sembra un film già visto”. Ma torniamo a noi. Per festeggiare il compleanno di Gemma, Tina ha richiesto che venisse portata una torta in studio.

Un bel pensiero, a prima vista, se non fosse che sulla torta, invece delle candeline, ci sono ben tre mummie, un simpatico riferimento al soprannome affibbiato dall’opinionista alla Galgani. Un momento divertente tra le varie brutte notizie che attendono Gemma. Infatti, di lì a poco uno dei suoi corteggiatori deciderà di andar via, interrompendo la frequentazione. La dama torinese riuscirà a trovare il suo uomo ideale prima che il programma chiuda i battenti? Staremo a vedere.