Gemma Galgani, la dama più nota del Trono Over di UeD, usa i social solo nei momenti in cui è davvero necessario. Negli ultimi giorni una terribile tragedia ha scosso Stresa. Ben 14 persone hanno perso la vita per via di un incidente disastroso. Una cabina della funivia Stresa-Mottarone è precipitata.

La dama torinese, tramite social, ha voluto fare le condoglianze ai cari delle vittime. Gemma, nel messaggio rivolto ai parenti, esprime cordoglio e solidarietà. La Galgani ha postato uno scatto ritraente la funivia, accompagnato da poche ma significative parole.

Ecco la didascalia: “Perché succede tutto questo proprio nel momento in cui queste persone si sono affacciate ad una giornata che portasse gioia dopo , mesi di sofferenze, è devastante, inaccettabile! Non serve a niente la mia solidarietà, non restituisce quello che è stato tolto ma sconvolta!”

“Ma è possibile, che il destino si sia così accanito verso l’umanità che non ci permette neppure più di gioire per piccole cose, una gita ragazzi , una gita una delle cose più semplici e genuine che si potesse desiderare!”. Delle parole cariche di commozione e tristezza, queste della dama di UeD. In effetti, la dama Torinese si è sempre mostrata particolarmente sensibile a temi di questo tipo. Le tragedie come questa lasciano un profondo senso di lutto e Gemma è capace di trovare le parole giuste per dare un conforto, seppur minimo.

In effetti, questo è un avvenimento che poteva senz’altro essere evitato. Dopo il lungo periodo di lockdown che l’Italia ha affrontato, la funivia era stata riaperta il 24 aprile. Questo era il primo weekend in cui l’impianto registrava un’alta affluenza. I turisti erano molti e la fune dell’impianto purtroppo ha ceduto quando la cabina era arrivata quasi in cima. In molti hanno espresso il loro dolore per questo tragico incidente, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.