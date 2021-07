Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del trono over di UeD. La dama Torinese è molto seguita e apprezzata dal pubblico e, di rimando, spesso lo diventano anche i suoi corteggiatori. Sono molti, infatti, i cavalieri che devono gran parte della loro notorietà alla Galgani. Eppure, Gemma sembra non riuscire a trovare il vero amore e continua a sospirare pensando agli uomini del suo passato.

A rivelarlo è lei stessa nel corso di un’intervista al magazine ufficiale del dating show. A quanto pare, ultimamente, nei pensieri di Gemma, c’è un uomo con cui ha avuto una relazione molto profonda. Si tratta dell’ex cavaliere ligure, Marco Firpo.

La dama torinese ebbe con lui una relazione duratura, terminata purtroppo qualche anno fa. Marco era subito entrato nel cuore dei telespettatori per via del suo carisma e della sua sagacia. Ora, Gemma rivela di pensare ancora a lui.

Queste le parole che la dama torinese ha affidato ai microfoni del magazine ufficiale di UeD: “Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco (il lupo di mare dai lunghi capelli biondi). Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione. Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in testa quell’immagine, insieme a Marco. Un bel ricordo che resterà sempre con me”.

In effetti, questo pensiero fa nascere una domanda più che lecita: che fine ha fatto Marco Firpo? L’ex cavaliere di UeD sembra aver passato un periodo difficile, costellato di problemi di salute. A rivelarlo è una sua carissima amica, che scrive: “Ha subìto tre interventi a cuore aperto, ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche per questo problema ed è stato costretto a seguire delle terapie e delle cure molto pesanti. Tutto ciò avrebbe stroncato un elefante. Il mio amico Marco Firpo non ha mai perso lo spirito”.