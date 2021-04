UeD, Gemma Galgani: il nuovo cavaliere solleva le polemiche in studio

Tra ritorni in grande stile, novità e risvolti inaspettati c’è un’unica, immancabile certezza a UeD: Gemma Galgani. La dama torinese continua a farla da padrona e la puntata di ieri ha dedicato ampio spazio alle sua vicende amorose. Ieri, 15 aprile, infatti, Gemma ha raccontato i progressi della sua conoscenza con il nuovo cavaliere venuto per corteggiarla, di nome Aldo.

Finalmente, per la gioia dei telespettatori (e per mettere i bastoni tra le ruote alla bionda torinese) è tornata anche Tina Cipollari, pronta a criticare ogni scelta della sua rivale. L’opinionista non è ancora presente fisicamente in studio: partecipa alla puntata in collegamento, ma questo non le impedisce di criticare la sua acerrima nemica. Anche stavolta, l’opinionista non ha perso tempo né dato freno alla lingua, criticando aspramente la nuova coppia che si va formando tra Gemma e Aldo.

La puntata prende le mosse da Gemma che, seduta nel centro dello studio, guarda insieme ai presenti la clip dello sfogo che aveva avuto, dopo la fine delle registrazioni precedenti, nel backstage del dating show. La dama, allora, aveva assistito alla romantica proposta di matrimonio fatta da un ex partecipante al programma alla sua compagna.

Il confronto per Gemma è inevitabile: “Non è stato bello vedere due coppie, come se io chissà cosa cercassi? Che pretese ho. Mi dispiace tanto essere sola. Sto qui per conoscere le persone“. Per fortuna Gemma non è il tipo che si lascia abbattere da un momento di sconforto. La dama ha iniziato la sua conoscenza con Aldo ma, nonostante i due si siano incontrati più di una volta, Gemma sottolinea come tra loro ci sia solo un’amicizia: “Tutto molto semplice, molto vero, molto genuino. Per il momento è assolutamente un amico“.

Anche il cavaliere è dello stesso avviso di Gemma: “Le cose più belle devono nascere lentamente. Siamo partiti pienamente d’accordo di non crearci problemi. Mai dire mai“. Tina, ovviamente, è contraria e attacca subito questa conoscenza: “Giusto un’amicizia. Lei non è interessata a questo signore. Non hanno interesse l’uno per l’altra“. Anche Gianni Sperti è della stessa opinione ma ormai chi è appassionato di UeD lo sa: con Gemma tutto è possibile.