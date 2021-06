La stagione di UeD sarà anche finita, ma di certo non lo sono tutti i gossip che vengono sussurrati sul conto dei suoi protagonisti. Ovviamente, anche a telecamere spente, al centro della polemica c’è Gemma Galgani. La dama Torinese vanta una partecipazione importante e prolungata, all’interno del dating show e, nel bene o nel male, attira sempre la curiosità dei fan.

Sono molti i personaggi del dating show, sia presenti che passati, che spesso hanno sulle labbra il suo nome e non sono da meno i fans, che la seguono con attenzione. La dama Torinese, ora che UeD ha chiuso i battenti, comunica con i suoi followers tramite Instagram. Gemma, infatti, è molto attiva sui social e spesso si mostra in tutto il suo splendore. A dispetto dei suoi 70anni inoltrati, la Galgani si mantiene in modo eccellente e non perde occasione di dimostrarlo.

Recentemente, è proprio la sua intensa attività sui social, nonché i contenuti pubblicati, a lasciare i fan della torinese sbalorditi. Gemma è sempre stata una bella donna, da giovane così come ora, e gli scatti che ha messo su Instagram lo dimostrano. Ma cosa ha destato tanto scalpore? Gemma, ha deciso di condividere sui social delle sue foto in costume, mostrando un fisico mozzafiato che farebbe invidia a molte.

Gli scatti che la dama Torinese ha condiviso con tutti risalgono a quando era ancora molto giovane, ma il suo fisico continua ad essere impeccabile anche ora. Recentemente, Gemma aveva richiamato l’attenzione su di sé per via di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di UeD.

Ai microfoni del settimanale la dama Torinese aveva rivelato gran parte delle follie d’amore compiute nel corso della sua vita. Si tratta di argomenti che intrigano sempre il pubblico del dating show di Maria De Filippi e che Gemma porta alla memoria sicuramente con nostalgia e gioia.