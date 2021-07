Le dame del parterre femminile del trono over di UeD continuano a far parlare di sé anche ora che le telecamere sono spente. In particolare, è Gemma Galgani ad attirare l’attenzione con le sue forti dichiarazioni verso delle sue note inimicizie all’interno del dating show, sia recenti che più datate. Ovviamente, stiamo parlando della rivalità della dama torinese con Isabella Ricci e del noto astio che c’è da sempre tra la stessa e Tina Cipollari.

Gemma, di solito è molto pacata e gentile soprattutto nelle interviste. Questa volta, abbandona la veste da pecora, per farsi lupo e lanciare delle pungenti stoccate alle sue nemiche. Le accuse verso Tina sono le consuete: i duri e inappropriati attacchi della Vamp romana mettono Gemma in forte disagio. Mentre l’accusa rivolta all’altra dama del trono over è quella di aver scoperto in maniera fin troppo rapida e repentina il mondo dei social media, dopo essersene discostata molto a lungo.

Nonostante entrambe abbiamo sempre negato qualunque tipo di gelosia reciproca, è evidente come il rapporto tra Isabella e Gemma sia di forte rivalità. La Ricci, di recente, è rimasta sorpresa dal trasporto dimostrato dal pubblico nei suoi confronti, ha inaugurato i suoi profili social, diventando subito molto attiva.

È proprio su questo che Gemma attacca, nel corso di un’intervista al magazine ufficiale di UeD. “No, non ho avuto nessun contatto con Isabella, del resto non c’erano proprio i presupposti per definirci amiche, soprattutto dopo i risolti delle ultime puntate. Nel caso molto ipotetico di una sua chiamata, le direi semplicemente, ‘Benvenuta nel 2021’. Visto che ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, la sua perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, è diventata molto attiva!” dice.

Poi, la stoccata a Tina: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione. Così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, le vorrei dire anche, oltre a evitare parole fritte e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa i più fresco, di più giovanile… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi ogni puntata come fosse alla Prima della Scala”. Chissà come risponderà l’opinionista.