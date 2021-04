Gemma Galgani la dama torinese verrà sostituita? Interessanti novità in vista

Nello studio di UeD c’è aria di cambiamento, specialmente per quanto riguarda il trono over. La storica dama Gemma Galgani probabilmente nel prossimo futuro dovrà avere gli occhi bene aperti, dato che forse il suo tempo sta per finire. È da tempo infatti che il pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi si è stufato della costante presenza della dama nelle dinamiche del programma.

Le avventure di Gemma cominciano ad essere monotone e stancanti, così come anche la consueta tiritera degli interminabili battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari. Tra frequentazioni inconcludenti e avvenimenti che sembrano ripetersi a ciclo infinito, pare che Gemma abbia fatto il suo corso. In effetti la dama Torinese monopolizza il salotto di UeD da ben 11 anni, probabilmente ormai il pubblico ne ha avuto abbastanza.

Questo si può notare anche da come la stessa conduttrice sia passata dal dedicare intere puntate alle vicende amorose di Gemma. Maria De Filippi comincia a lasciare sempre più spazio alle avventure degli altri protagonisti. Altre dinamiche che a differenza della Galgani stanno accattivando l’interesse del pubblico. Prima tra tutti è sicuramente Isabella Ricci, la dama che sta ammaliando Cavalieri e telespettatori grazie alla sua innata eleganza.

La dama è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta grazie al suo savoir-faire e anche alla complicità che è riuscita a creare insieme alla stessa Gemma. Ovviamente, pur nell’amicizia, la Ricci non ha mai nascosto il suo disappunto in relazione ad alcune scelte sentimentali e personali della Galgani.

Insomma, c’è la forte possibilità che Gemma Galgani sia rimpiazzata nello studio di UeD. Questa indiscrezione è stata divulgata da NuovoTv. Gemma è arrivata al capolinea ed è impossibile che trovi l’amore dato che ormai la sua presenza negli studi del dating show è puramente a scopo televisivo. Lo dimostra il fatto che ogni frequentazione si risolve in un nulla di fatto.