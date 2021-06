La stagione di UeD è terminata e così come il format e la regia, anche tutti i protagonisti del cast hanno iniziato ad organizzare delle meritate vacanze. Tutti i volti che abbiamo seguito e amato durante la programmazione di quest’anno del dating show sono pronti per l’estate. Alcuni, però, hanno ricevuto degli aiuti particolari nella scelta della destinazione.

Fonte Google

Tronisti e pretendenti hanno rivelato i loro piani per la bella stagione sulle pagine del magazine ufficiale del programma annunciando mete da sogno. Nel corso di quell’intervista tutti sembravano più o meno decisi sui programmi da mettere in campo per l’estate. Tutti tranne Giacomo Czerny e Martina Grado, che ancora non avevano programmato nulla né avevano la minima idea di dove andare.

Una cosa, però, è sempre stata certa: la coppia ha intenzione di viaggiare insieme, possibilmente verso un posto caldo. Ora, i due ragazzi, che hanno iniziato la loro splendida storia d’amore proprio nello studio di UeD, sembrano avere le idee chiare. Giacomo e Martina sono molto affiatati e, nonostante la distanza che li separa, i due cercano ogni scusa e finestra di tempo per poter passare del tempo insieme.

Fonte Google

Quando gli impegni lavorativi di entrambi smetteranno di occupare la gran parte del loro tempo, i due hanno deciso di dedicarsi un’intera vacanza. Ma ad organizzare le ferie non sono soli. La celebre coppia di UeD può contare sull’aiuto di un consulente di viaggio molto speciale. Di chi si tratta?

Fonte Google

Di tutti i loro followers sui social. Infatti, Giacomo e Martina hanno recentemente condiviso delle storie Instagram in cui rivelano quale sarà la metà delle loro vacanze: la Sardegna. I due, però, appunto hanno chiesto l’aiuto dei loro seguaci per una lista delle mete più belle e dei posti migliori dove poter mangiare. Insomma, i fans si sono trasformati in delle vere e proprie guide turistiche.