Nel corso della puntata di UeD è finito nel mirino delle critiche il cavaliere Gianluca. Alcuni sospetti aleggiavano su di lui già dalla scorsa puntata, proprio alla nascita della conoscenza con la dama Sara Zilli.

La donna si comincia ad insospettire quando il suo cavaliere di UeD dimostra una certa propensione a conoscere anche la dama Gloria, una donna molto più giovane di lui. E anche quando Maria De Filippi gli domanda con chi volesse ballare, l’uomo non ha dubbi e sceglie la sua giovane conquista.

Tale scelta ha indotto Sara ad abbandonare il centro dello studio, per tornare al suo posto. Oggi si torna a parlare di Gianluca e nel corso dello spazio dedicato al trono over, Sara racconta di aver sentito poco trasporto. La dama appare ancora molto delusa.

Ma i presenti rimangono davvero sorpresi dall’intervento di Maria De Filippi, che rivela a tutti i presenti un racconto fatto dalla Zilli, proprio al riguardo del cavaliere. A quanto emerge dal racconto della signora, durante un’esterna Gianluca avrebbe più volte parlato di alcune sue necessità e abitudini intime.

Queste abitudini, in particolare, si riferirebbero alla quantità di intimità necessaria all’uomo per avere una relazione equilibrata con la sua donna. La stessa padrona di casa fa notare che è curioso che un uomo esca a cena con una donna per metterle in chiaro le sue abitudini personali: “Tutta la sera avete parlato di qualità e quantità necessaria perché lui stia bene”.

Ma la situazione si fa ancora più pesante per l’uomo quando, ad intervenire è Biagio Di Maro. Quest’ultimo rivela di conoscere alcune abitudini del suo collega. Una zia di Di Maro, che abita nella stessa zona di Gianluca, avrebbe raccontato alcuni particolari.

“So chi è, cosa fa e come si muove. Questo vizio ce l’ha con tutte le donne. Non mi fare dire nomi e cognomi”. “A chi porti nella casa? Non sei un uomo che rispetta le donne. Ti piacciono le donne giovani e anche le ragazze, lo posso confermare. So quello che dico. Se ti alzi e te ne vai, fai più bella figura, prima che escano fuori altre cose”.