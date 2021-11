UeD, Gianni Sperti attaccato duramente: “Cacciatelo non capisce nulla”

Si sollevano delle polemiche dure contro l’opinionista di UeD, Gianni Sperti, da parte di alcuni utenti sui social. Si chiede ad alta voce addirittura l’allontanamento dell’ex ballerino dal programma. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Fonte studio UeD

Gianni Sperti interviene in trasmissione più volte ai danni di Isabella Ricci. Ma le parole dell’opinionista non sono piaciute ai fans di UeD. Gli utenti non sopportano più i commenti di Sperti, che a loro dire, sono fuori luogo, ai danni della dama. Sul web, molti utenti, rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi, chiedono di sollevare l’ex ballerino dall’incarico di critico del programma.

Il cambiamento di rotta di Gianni nei confronti di Isabella non è piaciuto ai fan. Infatti l’opinionista è passato da elogiarla per la sua eleganza al criticarla per ogni cosa. Anche la dama ha notato tutto questo e più volte è stato sottolineato il fatto in puntata. A tali accuse però, Sperti non si tira indietro e affronta di petto l’argomento.

Sul suo profilo Instagram scrive: “Nessuno può tapparmi la bocca tranne me stesso. Vedo tutto ma a volte faccio finta di non vedere per non mettere in imbarazzo. Sento tutto, anzi no, ascolto tutti con interesse, perché ognuno di noi ha qualcosa da dire e merita di essere ascoltato”.

Ma gli utenti non demordono e le dichiarazioni continuano: “Non capisce niente”, scrive un utente furioso, seguito da un altro che ancora più incattivito commenta: “Dovrebbero cacciarlo. Nel giudicare non è mai obiettivo”. Insomma sono diversi gli spettatori che si schierano contro l’opinionista, ma tali commenti sembrano non scalfire la sicurezza di quest’ultimo. In fin dei conti non è la prima volta che il volto di UeD viene sottoposto a critiche, che però non hanno mai fatto vacillare la sua determinazione.