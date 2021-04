Dopo qualche mese di ritiro per rimettere insieme i cocci dopo la brutta rottura con Riccardo Guarnieri, Ida Platano è tornata a UeD. Il suo ritorno in grande stile ha fatto impazzire i fan e non solo loro. La bella dama del parterre femminile ha avuto un tempismo perfetto. E’ tornata in grande stile a occupare il suo posto nel dating show proprio poco dopo che il suo ex storico ha lasciato il programma insieme a Roberta Di Padua.

Nelle scorse puntate l’abbiamo vista mettersi in gioco nello studio di UeD grazie alla sfilata organizzata dal programma. La dama è riuscita ad aggiudicarsi un meritatissimo secondo posto, subito dopo la sua carissima amica Gemma Galgani. Nonostante non sia arrivata al gradino più alto del podio, la Platano ha ricevuto altro.

Gianni Sperti, opinionista del programma (e non solo lui), ha tempestato di apprezzamenti la dama. Ida sembra più entusiasta ed eccitata che mai nel fare ritorno al dating show più amato d’Italia e nella puntata del 20 aprile si è esibita in passerella sulle note di Jlo, con il suo splendido fisico in un abito bianco che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.

Gianni, appunto, è rimasto particolarmente colpito ed ha colto l’occasione per complimentarsi con Ida, non solo per la bellezza, ma anche per la perseveranza che da sempre la caratterizza. L’ex ballerino esordisce: “Sei davvero bellissima”. È risaputo, d’altro canto, che Sperti e Ida condividano una splendida amicizia.

Lo dimostra il fatto che l’opinionista non abbia mai perso occasione per prendere le difese della dama, anche nei conflitti con il suo ex. Gianni Sperti è affezionato a Ida Platano per la sua emotività e il suo buon cuore, che la portano ad essere sempre sincera e limpida. Queste, del resto, sono le stesse caratteristiche che l’hanno resa cara al pubblico e, probabilmente, anche quelle che forse le faranno trovare l’amore.