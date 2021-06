Novità per una nota ex corteggiatrice di UeD. Gli studi di Rai1 si preparano per una stagione estiva scoppiettante. Tra pochissimi giorni la rete televisiva nazionale lancerà la nuova edizione del format ‘Il Pranzo è servito’, storica trasmissione ideata da Corrado che da anni appassiona il pubblico. Questo game show effervescente sarà condotto da niente meno che Flavio Insinna e vedrà la luce il giorno 28 Giugno, lunedì, dalle ore 14.

Ma il famosissimo conduttore romano non sarà da solo al timone di questa edizione del programma. Ad accompagnarlo in questa avventura ci sarà un volto noto e inaspettato. Si tratta di una ex corteggiatrice di UeD, che ha annunciato con gioia questa collaborazione sui suoi profili Instagram. Ma qual è il nome di questa donna? La co-conduttrice sarà Ginevra Pisani, ex scelta di Claudio D’Angelo. La donna non è alle sue prime armi con l’esperienza di conduzione, anzi, il pubblico la ricorderà sicuramente sempre al fianco di Insinna come professoressa nel programma L’Eredità.

Ora la ex corteggiatrice è prontissima per una nuova esperienza, e lo annuncia fieramente sui social. Queste le parole di Ginevra: “Finalmente posso dirvelo: dal 28 giugno torno su Rai 1 con “Il Pranzo è Servito” . È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta.

Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai”. Insinna, dal canto suo, nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato che il format affronterà qualche novità. “La nostra intenzione è quella di proporre 40 minuti di allegria. Di regalare un po’ di ottimismo a chi ci guarda in quest’estate di ripartenze e riaperture. Direi che ne abbiamo tutti un gran bisogno”, ha dichiarato Insinna a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il format originale sarà lo stesso ma il conduttore ha precisato: “Nessuno sano di mente può pensare di sostituire Corrado o di essere il suo erede. La nuova edizione de Il pranzo è servito sarà un omaggio a un grandissimo della tv”.