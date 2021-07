Pare che per gli ex protagonisti di UeD questa sia proprio la stagione dell’amore. Recentemente, a far mormorare i fan del dating show di Maria De Filippi, è stata la voce secondo cui Giordano Mazzocchi avrebbe iniziato una nuova relazione. La presunta nuova dama dell’ ex corteggiatore e insegnante di sci.

La ragazza ha fatto mormorare tutto il mondo del gossip, senza raggiungere però nessuna conferma. Dopo tante ipotesi e pettegolezzi, finalmente Giordano ha deciso di uscire allo scoperto. Il giovane ha presentato la sua nuova fiamma tramite il suo profilo ufficiale su Instagram. Mazzocchi, infatti, ha pubblicato due foto in cui mostra la sua nuova ragazza in tutto il suo splendore.

Finalmente, si conosce anche il nome della nuova lei, di questo noto ex volto di UeD. La donna si chiama Arianna, è una parrucchiera e, nel tempo libero, si cimenta nella carriera da modella e insegnante di sci. Stando ai rumors, Giordano e Arianna avrebbero recentemente trascorso un weekend al mare, all’insegna del romanticismo e, proprio in questa occasione, hanno deciso di rendere il loro legame ufficiale anche in Mondovisione.

Ovviamente, le foto di questi due innamorati hanno guadagnato migliaia di like e tantissimi commenti positivi. Ma nonostante l’aria festosa che genera la nascita di questo nuovo amore, ci sono alcuni maliziosi che continuano a nominare Nilufar Addati, ex storica di Giordano. Con lei, Mazzocchi ha condiviso entrambe le sue esperienze televisive: quella a UeD e l’altra a Temptation Island Vip.

Stando ai più informati delle cronache Rosa, la relazione tra l’ex corteggiatore e la modella prosegue da diverse settimane. Per l’esattezza, i due starebbero insieme ormai dall’inizio dell’estate. Insomma, una storia abbastanza importante per essere considerata una frequentazione estiva, al punto che entrambi hanno deciso di renderla pubblica e ufficiale. Un passo importante per Giordano, dato che non aveva ufficializzato nessun rapporto dopo la rottura con la Addati.