Lo studio di UeD ha presentato sul piccolo schermo diversi personaggi singolari che, a modo loro, sono entrati nel cuore del pubblico. Alcuni di questi sono riusciti a continuare a coltivare l’affetto che il pubblico nutriva nei loro confronti anche dopo aver abbandonato il programma di Maria De Filippi.

I protagonisti spesso si tengono in contatto con loro quotidianamente tramite social. Tra gli ex volti più amati e seguiti del parterre maschile del programma senza dubbio non si può dimenticare Giorgio Manetti. Il gabbiano toscano aveva fatto il suo ingresso nel dating show per corteggiare la dama Gemma Galgani.

I due sembravano aver trovato la sintonia perfetta ma purtroppo, in poco tempo, tutto è andato in fumo. Mentre Gemma ha scelto di continuare a cercare l’amore nel programma, Giorgio ha preferito uscire dal parterre maschile, ma non ha rinunciato all’affetto del pubblico e a mantenersi in contatto con i suoi fans.

Manetti, infatti, ancora oggi è un personaggio pubblico di tutto rispetto e vanta migliaia di followers sui suoi profili social, sui quali è molto attivo. La pagina Instagram del Gabbiano è aggiornata quotidianamente con scatti che ritraggono il distinto ex cavaliere intento in varie attività.

Recentemente, ad attirare l’attenzione del pubblico è stato un post che è stato commentato anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza, in maniera molto sarcastica. Il gabbiano ha pubblicato una breve considerazione sul programma UeD di Maria De Filippi e sui risultati che la presentatrice intende ottenere.

Queste le parole di Giorgio: “Il programma è cambiato molto. In realtà molti programmi mi sembrano caduti in basso. In fondo Maria de Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura ma di puro intrattenimento. Oggi mi capita di vedere al massimo una mezz’ora di puntata, perché purtroppo non c’è sostanza”.

Insomma, non proprio un opinione positiva quella di Manetti, che è commentata da Amedeo Venza così: “Quando c’era lui invece qual era la sostanza???”. Non ci resta che attendere per scoprire se Giorgio deciderà di rispondere a questa provocazione.