Giovanni Longobardi è stato uno dei cavalieri di UeD. Durante una diretta Instagram, l’ex cavaliere si è scagliato con forza contro la redazione del datinh show. L’uomo aveva iniziato una relazione con Veronica Ursida, all’interno del programma.

La neo coppia aveva deciso di frequentarsi lontano dai riflettori, ma le cose non sembrano essere andate sempre in discesa. Purtroppo, le divergenze li hanno portati ad allontanarsi. A dare l’annuncio ufficiale della chiusura era stata Veronica che, in lacrime, ha svelato la triste rottura.

Ora, a distanza di tempo, il cavaliere ha deciso di dare la sua opinione sul programma, ripercorrendo la sua esperienza. Le parole di Giovanni sono dure e accusatorie: “Ho fatto il mio percorso e ho capito che vanno avanti solo i finti, con i finti non ho niente a che vedere… finché fai quello che dicono loro è tutto a posto. Maria De Filippi è l’unica persona che stimo in tutto quel contesto, chi fingeva di starmi vicino poi ho capito che pensava solo ai ca**i suoi”.

Sostanzialmente Giovanni, più che accusare il programma i UeD, accusa chi lo crea e chi ne fa parte. L’ex concorrente si lamenta di essere stato contattato dalla redazione solo in occasione della lite con Veronica, probabilmente proprio per parlare dell’avvenuto nel programma.

“Sono andato via perché non mi interessa Uomini e Donne e le persone che ne fanno parte” dice Giovanni, palesemente amareggiato. Un’accusa di falsità molto pesante. Ma l’ex cavaliere ha qualcosa da dire anche sui due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Gianni Sperti non ha mai detto una cosa giusta, solo ca**e”, e ancora: “Gianni e Tina Cipollari sono una perdita di tempo tutti e due“.

Alla fine, Giovanni ha anche delle buone parole da spendere. Infatti, su Ida Platano dice: “C’è molto affetto tra di noi, per me stravede, e io per lei“. I due hanno creato una profonda amicizia durante Temptation Island, a cui Giovanni ha partecipato come corteggiatore.