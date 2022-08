L’ultima edizione del dating show più seguito dagli italiani, UeD, è terminata ormai da diverse settimane. La programmazione si è conclusa con una serie di colpi di scena inaspettati. Soprattutto nel trono over, che hanno fatto sì che il pubblico rimanesse con il fiato sospeso.

Anche gli opinionisti hanno dato il meglio di sé, in particolar modo Tina Cipollari, che senza sosta ha continuato a puntare il suo dito contro una dama in particolare. No, stavolta non si tratta di Gemma Galgani. Parliamo della bresciana Ida Platano, che ha diviso l’opinione del pubblico e dello studio riaccogliendo a braccia aperte il suo ex Riccardo Guarnieri, quando il cavaliere è tornato in studio.

Ovviamente, il tutto si è risolto in un nulla di fatto. Ma il forte riavvicinamento che c’è stato tra i due, ha sollevato parecchie critiche, non solo all’interno del programma di UeD.

Nel suo vasto seguito social, infatti, ci sono sicuramente utenti che stravedono per lei. Ma il web, purtroppo, è pieno anche di persone che amano criticare, a volte anche pesantemente. Spesso Ida si ritrova a dover fare i conti con insulti e commenti pesanti sulla sua forma fisica.

Negli ultimi periodi, gli haters hanno criticato la dama per le sue gambe, facendole notare qualche difetto. Ida, però, non ci sta e decide di rispondere a tono con queste parole: “Ecco qua, questa sono io e queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto ad alcune mie foto”.

“È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è. Ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ne ho ancora molta da fare, giorno dopo giorno cerco di amarmi e rispettarmi sempre di più. Non sempre è facile, ma si fa quel che si può”.

“Spero di trasmettere sempre positività tramite le mie giornate e parole o almeno questo è il mio intento. Mi date sempre molto supporto e affetto e vi ringrazio moltissimo. Niente, questa sono io, con mille pregi e mille difetti”. Insomma, Ida non si fa certo mettere i piedi in testa e affronta a testa alta ogni situazione.