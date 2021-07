Ida Platano è un volto ormai noto al pubblico di UeD. Come dimenticare la sua ultima storia d’amore, nata all’interno del programma, con Riccardo Guarnieri. Ma la dama oltre alla notorietà acquisita dal programma, è anche riconosciuta dai suoi fans, come una mamma molto premurosa.

Ida Platano cresce in totale solitudine, suo figlio Samuele, da ben 10 anni. Il periodo della pandemia, è stato difficile per tutti, e finalmente quest’anno, la dama, si gode la spensieratezza di quest’estate. Un meritato momento di pausa, trascorso in Sardegna per le vacanze. Ida al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha confidato il legame speciale con suo figlio. A tal proposito la dama dichiara: “Siamo tornati da pochissimo, ma devo dire che il mio cuore è la mia testa sono ancora la”.

Un piacevole soggiorno raccontato così: “Mi sono rigenerata e rilassata tantissimo. Siamo stati benissimo. Samuele e io, siamo abituati a viaggiare e, purtroppo, l’anno scorso abbiamo potuto farlo poco”. Ida Platano si commuove nel raccontare le giornate appena trascorse: “Vederlo, giorno dopo giorno, diventare uomo, è un’emozione indescrivibile. Con Samuele punto tanto al dialogo, gli insegno ad essere generoso. Per me la generosità è una qualità molto importante”.

La dama di UeD, rivela che, con suo figlio, ha improntato una rapporto basato principalmente sul rispetto reciproco. La Platano soffre molto la responsabilità di dover crescere un figlio da sola: “Crescere un figlio da sola, è una grandissima responsabilità. Dividermi tra casa, figlio, lavoro, è stato pesante. Ci vuole tanta forza, tanto coraggio, non è facile per niente”.

Una mamma a tutto tondo. Le storie e le vicende personali dei protagonisti di UeD, appassionano sempre molto il pubblico. Ida con le sue dichiarazioni ha fatto commuovere i fans per l’amore e la dedizione che mette ogni giorno nel crescere suo figlio.