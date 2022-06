UeD: il cavaliere cacciato dal Trono Over

UeD si trova attualmente in pausa per la vacanza estiva, ma lo stesso non si può affermare sui suoi protagonisti. Anche se la padrona di casa Maria De Filippi non va in onda su Canale 5, da ormai varie settimane, a questa parte, il dating show più seguito d’Italia è sempre a lavoro, per decidere chi sarà presente nella prossima edizione e chi invece rimarrà a casa.

Cavalieri e dame del trono over continuano invece a mostrarsi sui loro profili social, tenendo sempre vivo il gossip sulle loro vite private. Ma soprattutto, tutti non vedono l’ora di ripartire a settembre, eppure sembra proprio che non sarà lo stesso proprio per tutti i personaggi del programma.

Infatti la De Filippi sembra aver deciso di cacciare via uno di loro. I fans di UeD sono rimasti sbalorditi appena hanno appreso la notizia. Ma Maria sembra intransigente su alcune situazioni che non può assolutamente accettare per nessun motivo al mondo.

Sembra che abbia deciso cacciare via dal trono over una persona molto conosciuta da ormai molto tempo. Si tratta proprio di Biagio Di Maro, volto non poco chiacchierato. Ogni volta che all’interno dello studio televisivo si parlava di una litigata o un problema, Biagio era sempre il protagonista.

Anche e se così non fosse stato, in qualche modo all’interno della vicenda, riusciva ad entrarci comunque. Dopo le ultime puntate infatti il cavaliere napoletano è stato reputato poco serio e onesto nei confronti della trasmissione.

Ma anche nei confronti delle signore con le quali è uscito. A rilasciare questa indiscrezioni è proprio Amedeo Venza. Anche se il tutto è sempre con l’utilizzo del condizionale.

Per il momento Biagio sui suoi social non ha accennato nulla riguardo alla notizia. Probabilmente per molti non sarà una tragedia la sua non partecipazione al programma, vista la cattiva reputazione che si è creato nell’ultimo periodo