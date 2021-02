UeD: il cavaliere dichiara i suoi sentimenti, ma la dama lo respinge. Delusione per Guarnieri

Il Trono Over di UeD riserva sempre dei fantastici colpi di scena. Stavolta i protagonisti del gossip sono Riccardo Guarnieri e la dama Roberta Di Padua. L’ex di Ida Platano, dopo la rottura, è rientrato nel programma con il solito proposito: trovare l’amore. Guarnieri è sicuramente tra i cavalieri più amati dal pubblico.

In questa edizione di UeD ha ripreso la sua conoscenza con Roberta Di Padua, interrotta bruscamente proprio per via dell’inizio della relazione tra Riccardo e Ida Platano. Così, mentre Ida si consola stretta nell’abbraccio della sua famiglia, Riccardo torna alla carica nel Dating show. Due anni fa, Roberta era ammaliata da Riccardo, che invece diceva di provare solo una forte attrazione fisica. Ora pare che la situazione si sia ribaltata. Le anticipazioni ci dicono tutto ciò che c’è da sapere. Riccardo, confesserà nelle prossime puntate di nutrire dei sentimenti forti per la Di Padua.

Guarnieri non si ferma qui, anzi, propone alla dama di lasciare insieme lo studio del dating show. Ma Roberta, a sorpresa, risponderà in un modo che lascerà tutti a bocca aperta. Anche la dama conferma i suoi sentimenti, ma contemporaneamente confesserà di essere molto dubbiosa.

Insomma, Roberta rifiuta l’invito e chiede a Riccardo di darle del tempo. La dama non vuole avere fretta né fare mosse azzardate. Poi, l’ultima stoccata a Riccardo: Roberta ammette di stare frequentando anche un altro cavaliere.

Guarnieri è molto infastidito e seccato da questo rifiuto, ma non può fare altro che accettare le richieste di Roberta facendo un passo indietro. Bisogna aspettare il corso degli eventi per capire se tra i due ci sarà modo e maniera per recuperare questa conoscenza e magari vederla sfociare in una vera e propria relazione. Riccardo non dovrà fare altro che cercare di riconquistare il cuore della sua dama, i fan sono tutti dalla sua parte.