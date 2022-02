Novità in vista per Tina Cipollari: spunta un nuovo corteggiatore. C’è un cavaliere seduto nel parterre maschile, che non manca mai di osservare con un certo interesse, l’opinionista di UeD.

L’uomo è spesso nel mirino della vamp e incassa con gran classe i suoi attacchi e le sue critiche. Ma non può far a meno di ammettere che avrebbe piacere di trascorrere una serata in compagnia della Cipollari. Stiamo parlando di Franco Fioravanti.

Un nuovo cavaliere che già sta facendo molto parlare di sé. Il suo atteggiamento è spesso definito un po’ troppo spocchioso, tanto da non riscuotere particolare successo nel parterre femminile, tra le dame. Ma il cavaliere non si perde d’animo e la ricerca dell’anima gemella continua imperterrita. Oggi si torna a parlare di lui anche per un’altra cosa.

Fonte studio UeD

Tina Cipollari ha dichiarato guerra a Franco dal primo momento. La Vamp non tollera in nessun modo il suo atteggiamento e utilizza ogni mezzo a sua disposizione per metterlo in difficoltà. Ma le critiche e gli attacchi che l’opinionista riserva per l’uomo non lo spaventano affatto.

Difatti, Franco confessa di avere una certa simpatia per la Cipollari. Ma non è tutto: il cavaliere vorrebbe trascorrere con l’opinionista una serata in un ristorante, per poterla conoscere: “La porterei a cena fuori in un celebre ristorante. Mi sta molto simpatica, Tina”, ha dichiarato il cavaliere.

Le parole sono state affidate al magazine ufficiale del dating show di UeD. Un invito galante di cui però Tina è ancora all’oscuro. Di sicuro ci sarà una reazione nel momento in cui leggerà l’intervista di Franco.

La Cipollari è tornata da poco single, dopo aver interrotto la relazione con Vincenzo Ferrara ad un passo dall’altare. Molte le voci che sostengono che l’opinionista, in questo periodo, stia frequentando un uomo misterioso. Accetterà l’invito del cavaliere? Non ci resta che attendere.