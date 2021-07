Teresa Langella è sicuramente uno dei volti di UeD che il pubblico ha maggiormente apprezzato. A renderla particolarmente amata dai telespettatori è stata la sua frequentazione turbolenta con Andrea Dal Corso. Dopo un iniziale no, il corteggiatore è tornato sui suoi passi ed ha tentato ogni strada per conquistare il cuore della Langella.

Alla fine, i due hanno trovato l’amore l’uno nell’altra e tuttora stanno scrivendo la loro splendida favola d’amore. Era stata la stessa Teresa a rivelare la verità sui presunti tira e molla con Andrea: “La verità è che, quando rimaniamo per tanto tempo lontani, è naturale che sui social interagiamo di meno. Se abbiamo le normali discussioni di ogni coppia, non ci mettiamo di certo a commentare le foto o a metterci like”.

“Ma a quanto pare sembra che alcuni non siano in grado di discernere la vita reale da quella virtuale. E noi ci ritroviamo costretti a dover rendere conto agli altri di qualcosa di cui non sarebbe necessario parlare”. Però, ora, a far mormorare il web e il mondo del gossip non è qualcosa riguardante la coppia. L’ex tronista, di recente, ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae completamente trasformata, a seguito di vari interventi di chirurgia estetica.

Che cosa è successo a Teresa? È innegabile che l’ex tronista abbia subìto dei forti cambiamenti nel corso degli anni, soprattutto confrontando le foto con le immagini della sua partecipazione a UeD. Oggi, la donna si mostra con sopracciglia, zigomi e labbra molto più pronunciati rispetto al passato. Sarebbe facile pensare che forse Teresa abbia ricorso al chirurgo estetico per qualche ritocchino di troppo, ma la realtà delle cose è ben diversa.

A quanto pare la foto che sta facendo mormorare tutto il web nasconderebbe una verità molto meno scandalosa. Infatti, lo scatto non è autentico, né tantomeno l’ex tronista ha ricorso alla chirurgia plastica. Si tratta semplicemente di una foto modificata tramite un filtro, postata sui social per fare della satira su un argomento spesso spinoso e controverso. A contornare lo scatto, l’ironica scritta di Teresa: “Non mi toccare che già il sole mi sta sciogliendo”.