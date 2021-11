La nuova stagione di UeD sta regalando al pubblico innumerevoli colpi di scena che tengono incollati al televisore molti fans. Il percorso dei nuovi tronisti ha appassionato un po’ tutti, soprattutto per le loro intriganti storie. Arrivano delle anticipazioni scottanti che solleticano la curiosità dei più appassionati. Si parla della nuova tronista e di chi potrebbe trattarsi.

Fonte studi UeD

Ciò che si sa è che la ragazza è un volto già noto ai telespettatori. Ovviamente a diffondere la notizia è il Vicoletto delle News, sempre in prima linea nelle anticipazioni di UeD. Ancora nessuna conferma sulla questione, ma certo è che non sono arrivate neanche smentite ufficiali. Matteo Fioravanti ha concluso il suo percorso con la scelta della corteggiatrice Giorgia.

I due hanno lasciato insieme lo studio sotto una cascata di petali rossi. Matteo Fioravanti lascia così il posto a Matteo Ranieri. In dirittura di arrivo c’è anche il percorso delle altre due troniste, Andrea Nicole e Roberta, le quali dopo 2 mesi si trovano sempre più vicine alla scelta. Dunque dovranno inevitabilmente lasciare il posto a qualcun altro. Al fianco di Ranieri e al posto delle due troniste siederà una ragazza già amata dal pubblico.

Si sa che la nuova partecipante ha già girato il suo video di presentazione. Insomma, è a un passo dall’ingresso in studio. Si parla addirittura di poche settimane al suo arrivo. Quindi questo fa intendere che a breve assisteremo alla puntata speciale della scelta. Una tra Roberta e Nicole dichiarerà il suo amore per un corteggiatore e, se tutto va per il verso giusto, ci saranno petali rossi anche per loro.

Ancora non è stato reso pubblico il nome della ragazza, ma arrivano dei dettagli interessanti che il web sta studiando accuratamente nelle ultime ore. Sappiamo che la ragazza è già nota e si sa per certo che è una bellissima mora. Diversi i nomi ipotizzati dagli utenti sui social. E possiamo dire che alcune delle ragazze citate sembrano calzare alla perfezione alla descrizione poc’anzi fatta.