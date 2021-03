UeD: incidente in studio per Gemma Galgani che si ferisce cadendo dalle scale

A UeD Gemma Galgani è la star indiscussa. Dalle anticipazioni delle nuove registrazioni, però, viene fuori una notizia preoccupante. La dama torinese è caduta nel corso della registrazione del programma. Sono proprio le anticipazioni a raccontare nel dettagli l’incidente che ha coinvolto Gemma. Le registrazioni, infatti, si aprono proprio su Gemma, grande protagonista del dating show.

Fonte Studi UeD

Vengono inizialmente mostrati i video dei confessionali della Galgani. La dama afferma di essere emozionata all’idea di vedere ancora Maurizio. Poi il trionfale ingresso della dama nello studio, che però termina nel peggiore dei modi. Alla fine della passerella, Gemma cade rovinosamente dalle scale, proprio agli ultimi gradini. La Galgani non è riuscita a fare altro che rimanere accasciata sulla scalinata e Maria De Filippi, preoccupata, si è avvicinata per sincerarsi che stesse bene.

Questo incidente ha avuto delle ripercussioni purtroppo: la dama si è ferita sulle gambe e purtroppo usciva anche del sangue. Maria, quindi, ha consigliato alla dama di uscire dallo studio per medicarsi tempestivamente. Tina, con la sua solita schiettezza, ha sottolineato come, se la dama si è alzata senza problemi, allora non c’era nulla di cui preoccuparsi. Ma ovviamente neanche un incidente del genere spegne la voglia della Cipollari di prendere in giro la sua rivale. Lo studio ha riso sotto i baffi, mentre attendeva il rientro di Gemma.

Fonte Studi UeD

Maria, nell’attesa, ha fatto accomodare Maurizio. Il cavaliere ha raccontato di aver cenato con Gemma e di aver parlato molto a lungo con lei. Dopo la cena, i due si sono coccolati sul divano, creando un’intimità e un dialogo del tutto nuovi e arrivando addirittura a scambiarsi un bacio. Purtroppo, però, dopo questa notizia la situazione è sfuggita di mano. Maurizio, infatti, ha ammesso di non provare attrazione fisica. Questo gli ha procurato diverse accuse sia dagli opinionisti che da un cavaliere, Domenico.

Fonte Studi UeD

La mancanza di attrazione fa sì che Maurizio non abbia motivo di restare nello studio e il cavaliere, contrariato, non può far altro che andare via. Nel lasciare UeD, il cavaliere sottolinea di essere stato ferito da Tina e Gemma e che a spingerlo ad abbandonare il dating show è stata la forte pressione, insopportabile. Gemma ha cercato di convincerlo a restare, ma Maurizio non ha voluto sentire ragioni. I due hanno fatto un ultimo ballo al centro dello studio, dopodiché il cavaliere ha dato il suo addio definitivo al programma.