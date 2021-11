Le puntate di UeD sono entrate nel vivo. Le nuove dinamiche stanno regalando risvolti e intrecci interessanti. Nel trono over si parla di Marcello il quale ha intrapreso una nuova conoscenza con Nancy. Ma qualcosa non convince lo studio. Gli opinionisti nutrono qualche perplessità, soprattutto perché vedono il cavaliere molto distaccato e freddo nei confronti della nuova dama.

Fonte studi UeD

I due si sono scambiati un bacio, ma lui sottolinea che vuole andarci con i piedi di piombo. Interviene Ida Platano che sostiene che secondo lei, Nency non corrisponde ai canoni di donna che può interessare a Marcello. Entrano in studio 4 nuove dame pronte a corteggiare il cavaliere e lui sceglie di tenerne solo una.

Poi la puntata entra nel vivo con la dama Isabella Ricci che sta frequentando Fabio. Tra i due pare ci sia una forte intesa. Gianni Sperti si intromette e fa un appunto che irrita la donna. Isabella confessa di trovarsi spesso in difficoltà perché si sente sempre sotto accusa dall’opinionista di UeD. Ma Sperti non è affatto d’accordo.

Fa notare alla dama di essere stato più volte uno dei primi a elargire complimenti, quando meritati, e critiche solo nelle giuste occasioni. Insomma i commenti da parte dell’opinionista sono decisamente oggettivi e sopra le parti. Ma la dama ovviamente non è d’accordo e ricorda le varie offese ricevute anche in occasione della sfilata di moda per il suo abito.

La discussione prosegue per un po’ e in questa occasione Tina Cipollari decide di rimanerne fuori e di non intromettersi. Maria De Filippi interrompe la discussione e passa così a tutt’altra versione. Si parla così del trono classico, tanto per alleggerire l’andazzo.