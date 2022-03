A UeD si è venuta a formare una splendida coppia. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Il tutto avveniva lo scorso dicembre, quando il cavaliere si è presentato in studio e, dopo aver conosciuto la dama, se ne è profondamente innamorato.

La sua discrezione e la sensibilità che l’uomo ha sempre mostrato hanno colpito il cuore della Ricci. Oggi, a distanza di qualche mese, i due raccontano della loro splendida storia che va a gonfie vele. Arrivano delle splendide notizie per il prossimo futuro.

Presto saranno marito e moglie: i due hanno deciso di convolare a nozze. Sembra siano passati anni dalla prima volta che la dama ha fatto il suo ingresso al dating show di Maria De Filippi. In poco tempo, Isabella si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico e dallo studio per la sua eleganza e i suoi modi pacati, decisamente rari.

Un’imprenditrice di successo, risoluta e indipendente: questi i tratti che hanno sempre contraddistinto la dama. Anche se non è stata apprezzata proprio da tutti. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari spesso hanno colpito la donna con commenti al vetriolo.

Scontri che a volte sono anche degenerati, ma la donna non si è mai persa d’animo e ha continuato la sua ricerca dell’anima gemella. Nel parterre maschile spunta Fabio che sin da subito manifesta il suo interesse per Isabella. La donna ha felicemente ricambiato e i due hanno pian piano dato vita a uno splendido sentimento.

E adesso a pochi mesi dalla loro scelta e dall’abbandono del programma, tornano per dare la lieta notizia. Hanno rivelato alle pagine ufficiali del Magazine del programma il desiderio di sposarsi. “Con Fabio le cose vanno gonfie vele, stiamo molto bene insieme e non ci dividiamo mai. Da quando ci conosciamo avrò passato massimo tre notti da sola. Noi conviviamo, la maggior parte del tempo lo trascorriamo a casa di Fabio, ogni tanto ci spostiamo a Ravenna”.

Adesso, quindi, è il momento del grande passo: “Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli di Fabio hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi”.