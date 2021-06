Non si arresta la polemica cerca la fine della relazione tra i due ex protagonisti di UeD. Davide Lorusso e Jessica Antonini, di certo non si sono lasciati in maniera pacifica. Inizialmente si trattava solo di rumors, poi le interviste di Jessica, che hanno confermato ogni sospetto. A lungo Davide si è trincerato dietro un profondo silenzio mediatico, fin quando non ha deciso di raccontare la sua verità che, ovviamente, non coincide con le parole della sua ex.

Fonte Google

Jessica, dal canto suo, non ha mai nascosto la forte delusione che il comportamento dell’ex corteggiatore le ha provocato. Di Certo non è un bel modo di chiudere una relazione quello di sparire di punto in bianco. Davide, invece, aveva spiegato le sue ragioni al magazine ufficiale di UeD.

L’ex corteggiatore ha usato queste parole: “Non l’ho mai presa in giro, né l’ho mai tradita. L’ho sempre trattata bene e non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è stato tra noi, senza riuscire a conservarne il bello. Penso sia accecata dalla rabbia”.

Fonte Google

Dopo queste dichiarazioni da parte di Davide, Jessica aveva terminato la sua violenta invettiva nei confronti dell’ex. Almeno fino a poche ore fa, quando l’ex tronista è tornata a parlare dell’argomento. La Antonini aveva deciso di condividere con i suoi followers uno dei tanti messaggi ricevuti, in cui veniva messa in guardia sulla sua metà.

Fonte Google

Insieme allo screen, ha scritto poche parole: “Io vi ringrazio di tutti i messaggi che mi avete mandato, primo non ci credevo ma oggi so che questa persona ha fatto un poi di tutto, ma alla radice c’è proprio il rispetto e la falsità…Uno che si fa la migliore amica della sua ragazza, ble. Menomale che parlava degli amici.. che posso dirti, ho proprio scampato una fogna”. Delle dichiarazioni forti, ma comprensibili considerato il comportamento della controparte.