UeD: Joele Milan dopo essere stato cacciato rilascia delle dichiarazioni contro la redazione

Anche questa settimana i riflettori rimangono puntati sul programma di UeD, lo show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14:45. Ciò che ha fatto particolarmente parlare è stata la scelta della conduttrice di allontanare Joele Milan dal trono classico. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Joele viene accusato di aver cercato di organizzare un incontro al di fuori del programma tramite un suo amico con la sua corteggiatrice Ilaria. Tale notizia viene appresa direttamente dai microfoni dei due ragazzi, mentre ballavano al centro studio. I due durante il ballo erano convinti che i microfoni fossero spenti e che nessuno della redazione di UeD potesse ascoltare ciò che stavano dicendo.

Ma gli autori del programma, dopo essere venuti al corrente di ciò che era appena accaduto, insieme a Maria De Filippi decidono di allontanare il ragazzo dal trono. Ovviamente i riflettori sono ancora accesi su questa storia. A fare chiarezza ci pensa il diretto interessato, Joele. Il ragazzo rilascia una dichiarazione ai microfoni di fanpage in cui racconta nei particolari cosa è successo dietro le quinte con la stessa redazione.

Fonte studi UeD

UeD: le parole di Joele

Il tronista senza peli sulla lingua rivela: “Quando ho parlato con la redazione mi hanno chiesto anche se sarei stato disposto a rimettermi in gioco. Io non ho più voluto avere niente a che fare. Non sarei più tornato sul trono”. Parole che non lasciano dubbi sulla decisione del ragazzo.

In realtà il tronista punta il dito anche sul montaggio del video della sua presentazione e a tal proposito dice: “Mi ha segnato il video di presentazione iniziale. Sono passati tanti messaggi sbagliati, tutti fraintendimenti. Nel video ho detto di essere stato tradito dalla mia ex fidanzata ed è la verità. Lei sui social, ha messo in evidenza che l’avevo tradita anch’io, ma in realtà non l’ho mai nascosto”.