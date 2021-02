UeD: la dama svela i retroscena del programma: Interventi pilotati e chachet

L’ex dama di UeD Elga Profili ha voluto fare delle rivelazioni sul programma. La donna vuole rivelare qualche dettaglio sui chachet e sulle scelte mediatiche della regia. Elga Profili è stata una dama molto amata del programma di Maria de Filippi. Lo dimostra il fatto che la dama è ancora molto seguita: il pubblico non l’ha dimenticata e questo dà forza alla sua opinione, nonostante risalga a diversi anni fa la sua uscita dal dating show.

Elga è stata una delle protagoniste più carismatiche e di carattere dell’edizione del 2015. Sì è sempre mostrata come una donna trasparente e seria. Ormai sono molti i dubbi degli spettatori di UeD, soprattutto sulla veridicità degli incontri e delle relazioni che nascono all’interno del dating show. Un altro interrogativo che assilla il pubblico è l’ammontare del compenso dei tronisti. A dare una risposta arriva proprio la Profili, che rivela dettagli scottanti.

Questa dichiarazione è arrivata qualche tempo fa, nel corso di un’intervista che ha svelato gli altarini del dating show. A quanto dice l‘ex dama, corteggiatori e corteggiatrici non ricevono nessun tipo di compenso per la loro presenza in studio. Questa scelta nasce dal fatto che, se fosse diversamente, il programma sarebbe snaturato: non si tratta di un lavoro in tv, ma della ricerca del vero amore.

Eppure, poco dopo è la stessa Elga a dubitare della trasparenza della regia. A quanto pare la regia gestisce gli interventi degli ospiti in studio, con una semplice mossa: “Ci spegnevano i microfoni”. Queste dichiarazione sono state pubblicate e divulgare recentemente dal The Italian Times in un articolo.

A quanto riportato, Maria De Filippi ricava intorno ai 10 milioni di euro l’anno, se si considerano le entrate di tutte le trasmissioni che portano la sua firma (Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici, Tu si Que Vales). Senza dimenticare poi le varie presenze in altri programmi. Come se non bastasse, bisogna ovviamente tenere conto dei guadagni che arrivano dalla Fascino S.r.l., di cui possiede il 50%.