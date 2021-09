UeD: la famiglia si allarga in casa di Valentina Autiero

Oggi torniamo a parlare di una ex dama di UeD. Protagonista molto amata dal pubblico per il suo carattere schietto e diretto. Stiamo parlando proprio di lei: Valentina Autiero, volto storico del dating show di Maria De Filippi. La donna non fa più parte del programma da ormai diverso tempo, ma i suoi fans non smettono di interessarsi alla sua vita.

Valentina nel corso della sua partecipazione si era dichiarata innamorata di Germano. Tra i due si era creato un certo feeling, che però non ha avuto seguito una volta fuori da UeD e lontani dalle telecamere. Valentina vanta un profilo social molto attivo. L’ex dama è seguitissima e dedica ai suoi follower momenti di vita comune.

La donna nell’ultimo periodo è molto cambiata: si presenta con il suo fisico snello e capelli biondissimi, ed è indiscutibile la sua bellezza. Ma l’attenzione delle cronache rosa, oggi si accende per una foto che la dama di UeD, ultimamente ha postato, sui social. Valentina condivide un momento della sua vita che l’ha resa molto felice.

In casa Autiero è arrivato un nuovo cucciolo che ha conquistato il cuore della donna: “Vi presento Ettore, che in pochi giorni è riuscito già a rubarmi il cuore. Un amore Veramente puro: è un volpino di Pomerania” . Queste le parole che hanno seguito il post sul profilo Instagram di Valentina.

Ettore è il nome scelto per il cucciolo e il suo arrivo ha segnato un cambiamento radicale nella sua vita. Innumerevoli i commenti dei fans che fanno i complimenti alla Valentina Autiero e al nuovo arrivato. Ma anche tanti i followers che hanno notato come la donna effettivamente sia cambiata. Sembra un’altra persona, dicono. Valentina si dichiara single e dedica la maggior parte del suo tempo a sé stessa e al suo lavoro, lontana da UeD.

