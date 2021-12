UeD: la reazione di Raffaella Mennoia all’inganno di Andrea Nicole e Ciprian

Le cronache rosa, in queste ultime ore, non parlano d’altro. L’inconsueta scelta avvenuta poche ore fa a UeD da parte di Andrea Nicole fa scalpore. La pietra dello scandalo è ovviamente l’incontro segreto con il corteggiatore Ciprian. Nel corso della puntata di UeD mandata in onda il 16 dicembre, su Canale 5 abbiamo assistito ad un evento che non era mai avvenuto nel dating show.

Fonte studio UeD

Le dichiarazioni inattese della tronista Andrea Nicole riguardo al suo ultimo incontro con Ciprian all’oscuro della redazione sono una novità assoluta. Il racconto solleva le polemiche nello studio, scatenando reazioni forti da parte degli autori e degli opinionisti, nonché della stessa padrona di casa Maria De Filippi. Una protagonista indiscussa del dietro le quinte di UeD è senza ombra di dubbio Raffaella Mennoia, raggiunta dai microfoni del magazine ‘Oggi’.

Sulle pagine del giornale, l’autrice del dating show ha parlato di quanto accaduto: “Lo scopo di Uomini e Donne è formare delle coppie e far in modo che Cupido onori il suo ruolo facendo innamorare delle persone. In questo caso specifico direi che il programma ha assolto il suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l’amore”.

Ma la dichiarazione non termina qui, Rffaella ci tiene a sottolineare l’importanza del lavoro di tutti e soprattutto del rispetto delle regole: “Detto ciò, se si partecipa ad una trasmissione come la nostra non si può procedere in totale anarchia contravvenendo alle regole imposte dal format. Il pubblico e la rete hanno gridato al tradimento perché un tronista, indipendentemente dal suo sesso e dalla sua sessualità, fa una sorta di implicito patto di onestà e trasparenza con chi partecipa al suo percorso”.

Poi conclude dicendo: “Quindi, giustamente, si pretende rispetto. E il rispetto e la verità sono inscindibili“. Detto ciò, però, arriva anche una carezza per questi giovani e innamorati ragazzi: “Ho compreso. Ho intuito le fragilità, le paure di Andrea Nicole. Non posso non tenere conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze che ha dovuto affrontare, combattere e tentare di superare. Poteva semplicemente avvertirci dell’accaduto e nessun polverone sarebbe esploso”.