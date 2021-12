La modalità con la quale è avvenuta la scelta di Andrea Nicole è stata vissuta dalla redazione di UeD come un vero e proprio tradimento. Il comportamento dei ragazzi, è stato ritenuto decisamente molto scorretto. La tronista del trono classico, del dating show di Maria De Filippi e, il corteggiatore Ciprian, non hanno rispettato quelle che sono le clausole fondamentali che il trono impone da sempre.

Fonte studio UeD

Un incontro clandestino, senza comunicazioni di alcun tipo agli autori, ha dato vita alla scelta di Nicole nei confronti di Ciprian. Ma vediamo finalmente nel dettaglio cosa è accaduto nel giorno fatidico. Tre sedie rosse sono posizionate al centro della scena. Troviamo da una parte Andrea e il suo nuovo fidanzato, dall’altro il corteggiatore Alessandro.

Quest’ultimo è deluso e profondamente ferito, poiché aveva poco prima professato forti sentimenti per la ragazza. Nicole, guardandolo negli occhi, comincia il suo racconto: “Nel corso della scorsa puntata sono uscita dallo studio, mi sono sfogata, poi sono tornata in camerino e non mi sono sentita bene”.

Poi la tronista rivela di essere tornata negli alloggi pagati della redazione, affinché potesse rimanere nella Capitale per il tempo delle registrazioni del programma: “Torno negli alloggi e, dopo un po’ che sono lì, mi suona il citofono. Al citofono c’era Ciprian”. La ragazza spiega che in quel momento, dopo qualche chiacchiera, è avvenuto il fattaccio: “Apro il cancello convinta che lui fosse con la redazione. Mi rendo conto che è da solo e, quando è alla porta di casa, mi prende il panico. Commetto in quel momento l’errore di non avvisare la redazione. Quindi Ciprian entra, parliamo di cosa è successo in tutto il percorso e… passiamo la notte insieme”.

Alessandro è ormai distrutto e attacca: “Non hai fatto una gran bella figura, non hai portato rispetto né a me né al programma. È una cosa vergognosa”. Gianni e Tina ci vanno giù pesanti e chiudono la conversazione così: “State zitti entrambi perché dalla vostra bocca non può uscire niente di credibile. Siete due disonesti”.