UeD, la verità di Gianni Sperti sulle troniste: “Ha avuto varie sbandate”

Ci sono alcune presenze fisse nello studio di UeD che ormai vengono considerate dal pubblico un must del programma. Tra queste, sicuramente ci sono gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Inseparabili amici, anche se spesso in disaccordo come colleghi, sono loro a mettere pepe nelle discussioni dei partecipanti al programma.

In particolare, l’ex ballerino si pone all’interno della trasmissione come un saggio consigliere, che cerca di far ragionare anche le teste più calde. Un approccio decisamente opposto a quello della sua collega Tina, che invece non esime nessuno dai sui commenti pungenti. Ultimamente, però, i ruoli si sono invertiti e uno degli opinionisti è finito al centro dei mirini degli scrittori di gossip.

Il volto di UeD ad aver sollevato un polverone, è proprio quello di Gianni Sperti. A parlare di lui è l’informatissimo esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha fatto una rivelazione sui social che ha lasciato tutti a bocca aperta. A quanto pare, nel corso degli anni, Gianni si è reso protagonista di vari retroscena un po’ particolari. I backstage degli studi di Canale 5 hanno visto l’opinionista in situazioni inaspettate che vengono fuori solo oggi.

La rivelazione è nata sotto la spinta di alcuni fans, che insistentemente chiedevano informazioni riguardo l’ex ballerino. La domanda fatta più frequentemente era se Gianni, negli ultimi tempi, si fosse impegnato seriamente con qualcuno. Questa forte curiosità da parte dei telespettatori nasce dalla grande riservatezza che Gianni Sperti continua a mantenere, soprattutto sui social.

L’opinionista ci tieni a preservare la sua vita privata, ma a quanto pare è un’impresa più difficile di quanto non sembri. Arriva, allora, una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’opinionista, in più di un’occasione, si sarebbe infatuato di alcuni volti noti di UeD. Ecco le sue parole: “Ha spesso avuto sbandate per qualche tronista e corteggiatori”. Ovviamente, non è fatto neanche un nome, e questo sicuramente non ha fatto che alimentare ancora di più la curiosità dei fans.