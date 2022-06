UeD: l'ex corteggiatore spara a zero su Riccardo Guarnieri

L’ex corteggiatore di UeD di Veronica, Andrea Della Cioppa, si è subito fatto notare per la sua schiettezza. Il ragazzo sin da subito era intervenuto nelle dinamiche del programma, in particolare durante una lite tra i protagonista del Trono Over.

Il corteggiatore ha così conquistato i telespettatori e molti dello studio, ma non è riuscito a catturare il cuore della bella tronista che ha preferito concludere il suo percorso con la scelta di Matteo. Andrea del canto suo rivela di non essersi mai aspettato di essere la scelta.

Il ragazzo rilascia un’intervista sul canale Youtube Mondotv24: “Credo che lei sin dall’inizio abbia scelto anche un po’ inconsciamente lui”, afferma. Ma nonostante tutto ci ha voluto sperare fino alla fine, andando dritto per la sua strada.

Racconta che le prime volte ci era rimasto un po’ male, ma non essendo ancora nato un vero e proprio sentimento amoroso se ne è presto fatto una ragione.

Ecco perché oggi ha deciso di prendere le difese di Veronica, che sin dall’inizio ha ricevuto non pochi attacchi: “Io credo che non bisogna criticarla, se avesse voluto fare una scelta televisiva avrebbe scelto me. Invece, è da apprezzare il fatto che abbia fatto una scelta di cuore”.

Ma non solo, Andrea torna parlare anche di alcuni protagonisti di UeD del trono Over, in particolar modo di Ida e Riccardo, essendo stato lui un testimone oculare della loro ultima litigata. A tal proposito dice: “A me Ida è piaciuta subito”.

A lei crede, ma a Riccardo no. “Alcune cose me le aspetto più da un ragazzo, non da un uomo della sua età. Un po’ potrebbe fargli comodo quella situazione, un po’ per un’insicurezza che ha. A lui credo poco sinceramente”, questo il suo pensiero. Finito il programma ad oggi Ida e Riccardo non hanno più avuto nessun tipo di contatto.