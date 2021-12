In queste ultime ore circolano sul web delle notizie che mettono nei guai il cavaliere del trono over di UeD, Armando Incarnato. La segnalazione riguarda il partenopeo e la sua ex fidanzata. Secondo alcune indiscrezioni Incarnato sarebbe ancora molto legato alla sua ex. Immediata la replica di Armando, che tramite diretta Istagram attacca chi secondo lui diffonde fake news, sul suo conto.

Il partenopeo attacca anche un’ex dama del parterre femminile di UeD, Pamela Barretta. L’uomo accusa la donna di essere la talpa che diffonde le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Secondo Incarnato, la dama invia ad Amedeo Venza (noto influencer ed esperto di gossip) le notizie sulle anticipazioni della messa in onda delle puntate.

Ma Pamela non fa attendere la sua replica e respinge al mittente tutte le accuse, con queste parole: “Mi avete girato in tanti una diretta in cui qualcuno dice che io passavo le anticipazioni ad Amedeo. Parto dal presupposto che persone come me, ne sono passate veramente poche. Questa cosa la grido, perché ho dato l’anima in quel programma, sono stata sempre vera, sono stata la prima a lasciare la tanto amata, da questo signore, sedia rossa”.

La dama è un fiume in piena: “Continui a dire che Amedeo continua a dare le anticipazioni grazie a me, ma la sottoscritta nel programma non c’è, quindi quando devi infangare le persone, pensaci bene. Poi parli proprio tu che hai buttato mera, mera e mer*a sulla redazione? Quindi taci, taci che è meglio, perché tempo al tempo, poi vedremo.. uscirà magari qualche bella bomba”.

Poi arriva anche la replica del diretto interessato, Amedeo Venza: “L’attacco da parte del web avviene perché tu predichi bene e razzoli male. Se tu sei lì per cercare la compagna della tua vita, non vai in giro a fare il galletto con le ragazzine di vent’anni. Di questo non devi dare conto a noi, ma a un programma di professionisti, che da anni ti dà da mangiare e ti permette di fare il food blogger dei ristoranti, dei bar e delle caffetterie, dove tu vai a mettere i tag e ci vai a scrocco!”.