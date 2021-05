UeD, lutto doloroso per Giorgio Manetti: “Ho perso molto”

È fuori da ogni dubbio che, nella storia di UeD, Giorgio Manetti sia stato uno dei Cavalieri più amati. Lo dimostra certamente il fatto che tutt’ora, a tre anni dal suo addio agli studi di Maria De Filippi, continua ad avere voce in capitolo nel programma. Sono infatti moltissimi i fan del dating show che continuano a seguire le vicende dell’ex cavaliere sui social.

Ad aver alimentato la sua fama è stata soprattutto la travagliata storia d’amore con Gemma Galgani, la dama di UeD. Purtroppo, le cose tra loro erano finite nel peggiore dei modi, ma comunque i telespettatori hanno continuato ad amare Manetti. Il Gabbiano degli studi Mediaset, insomma, ha ancora una forte influenza sul pubblico e viene spesso intervistato da vari settimanali.

Recentemente, l’ex fidanzato di Gemma Galgani ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Mio, facendo molte confidenze circa eventi che hanno recentemente segnato la sua vita. A quanto pare il toscano non sta passando un periodo spensierato: ultimamente molti gravi eventi hanno appesantito i pensieri di Manetti.

Il Covid 19 ha di certo cambiato l’esistenza di tutti, ma per Giorgio il percorso è stato alquanto doloroso. La compagna con cui ha vissuto insieme già due anni della sua vita, Caterina, aveva contratto il virus in maniera molto blanda. Il Gabbiano ha parlato dell’accaduto così: “La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera. Per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo”.

UeD, Giorgio Manetti: “Ho perso molto”

Una fortuna, quella di Caterina e Giorgio Manetti. Entrambi non hanno dovuto subire le conseguenze peggiori del virus. Ma non è così per tutti, purtroppo, ed è proprio per questo che subito dopo il 60enne si lascia andare a rivelazioni ben più toccanti e sofferte: “È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”. L’ex cavaliere ha subito dei lutti di persone a lui molto care: “Ho perso molto”. Un periodo difficile dato da delle mancanze che lasciano un vuoto immenso nel cuore di Manetti .