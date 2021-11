Oggi a UeD è successo qualcosa di veramente anomalo. Maria De Filippi si è detta molto delusa dal comportamento di Andrea Nicole e Ciprian. Anche i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti sorpresi e assolutamente delusi. I due hanno detto la loro dimostrando tutta la loro contrarietà al comportamento dei due ragazzi.

Fonte studio UeD

Alessandro ormai ex corteggiatore è scoppiato in lacrime di fronte all’accaduto. Andrea Nicole ha scelto Ciprian, ma non secondo i normali canoni della trasmissione. La scelta infatti sarebbe arrivata dopo un incontro segreto, senza avvisare in nessun modo la redazione di UeD. Secondo le anticipazioni Andrea Nicole durante la registrazione di oggi, si sarebbe dovuta sedere al centro dello studio seguendo i vari passaggi previsti dalla trasmissione.

I due ragazzi invece sono entrati insieme e hanno cominciato a raccontare come sono andate le cose. Ciprian infatti, la sera prima, è andato da Andrea Nicole senza avvertire la produzione. Quindi la redazione è completamente all’oscuro di tutto. I ragazzi hanno passato anche la notte insieme. Sembrerebbe che i due abbiano rivelato tutto all’arrivo e, quindi sono entrati direttamente come coppia.

Alessandro ci sarebbe rimasto molto male. Il ragazzo ha fatto fatica a trattenere le lacrime, in quanto molto preso dalla tronista. Il corteggiatore è sempre stato molto apprezzato dal pubblico al contrario di Ciprian. Quest’ultimo è stato sempre visto come del tutto inaffidabile.

Andrea Nicole, però, ha sempre creduto in lui nonostante il parere contrario di quasi tutti fino al punto di sceglierlo. Ora bisogna aspettare la puntata per capire le motivazioni di questa scelta anomala e vedere le colorite reazioni di tutti i personaggi presenti in studio. Intanto si vocifera che a breve arriverà una nuova tronista che non sarebbe una sconosciuta. Non ci resta che attendere le prossime puntate