A UeD avviene una coso inconsueta che non passa inosservata al pubblico. La redazione del programma, in fase di montaggio di una puntata, decide di velocizzare un discorso fatto da un corteggiatore alla tronista Sophie. Sui social l’evento assume una sfumatura quasi comica.

Gli utenti su Twitter si scatenano. Commentano la conversazione velocizzato del corteggiatore Nino e scrivono: “Ma che è successo hanno tagliato le parole di Nico?”. E ancora: “Pensavo di avere un problema al televisore”. No nessun problema tecnico, semplicemente la redazione ha ritenuto il discorso del corteggiatore un po’ troppo frivolo e inutile da mandare in onda in versione integrale.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. A far capire come sono andate le cose, sono gli eventi che si susseguono nel corso della puntata di UeD. Infatti Nino sembra voglia trovare ogni tipo di scusa, pur di rimanere in studio sotto i riflettori. E così impianta un discorso che pare non aver fine. Sono tutti ammutoliti in studio, poi Maria De Filippi perde la pazienza e ironicamente dice: “Ma non facevi prima a dire che non vuoi andare via?”.

I due avevano da poco effettuato un’esterna che sembrava aver fatto rifiorire l’amore e l’interesse. Infatti tra Nino e Sophie era scattato anche un bacio. Ma la ragazza confessa che nonostante l’approccio avvenuto in esterna con il corteggiatore ‘chiacchierone’, non è scattata la scintilla.

La tronista confida di non aver sentito le famose farfalle nello stomaco. Gianni Sperti rivolgendosi ai corteggiatori di Sophie, cerca di spiegare che: “Sophie ha una personalità che vi sovrasta. Non ha bisogno di un ragazzo che accetta tutte le sue decisioni”.

In quel preciso momento Nino si alza alla sedia e fa finta di lasciare lo studio non prima di impiantare una discussione infinita. Inizia così il simpatico siparietto.